أبرزها القلم الرصاص.. 10 محظورات بامتحانات الثانوية العامة 2021

يستعد آلاف الطلاب لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، التي تنطق يوم 10 يوليو المقبل، وتنتهي 2 أغسطس 2021، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، مشددًا على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات سواء بآلية استخدام التابلت في الامتحانات أو تسليم كراسة الأسئلة، لافتًا إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز 10 محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2021:

1- دخول الطلاب للامتحانات بالهاتف المحمول.

2- اصطحاب الطالب لأي مذكرات خارجية أو ملازم غير الكتاب المدرسي.

3- استخدام الإنترنت في الامتحانات على جهاز التابلت.

4- استخدام قلم رصاص في الإجابة على البابل شيت.

5- استخدام قلم جاف غير الأزرق أو الأسود في الإجابة على أسئلة الامتحانات.

6- عدم تسليم كراسة الأسئلة في نهاية اللجنة الامتحانية.

7- عدم ارتداء الزي المدرسي المناسب للامتحانات.

8- التأخير على موعد بدء الامتحانات.

9- اصطحاب كتاب القصة والتعبير في امتحان مادة اللغة العربية.

10- تجمعات أولياء الأمور أمام المدارس أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية، موضحًا أنه لا توجد أي نية لتغيير آلية عقد الامتحانات، أو جدول طلاب الشعبة العلمية، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على توفير منصات تعليممية مختلف للطلاب يمكن الاستفادة منها للتدريب على طريقة الأسئلة الجديدة.