رئيس جامعة بنها يشيد بـالقيادات الأكاديمية والإدارية خلال الامتحانات

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.

وقدم «الجيزاوى»، باسم مجلس وأسرة جامعة بنها، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، معتبراً أنها ستظل عنواناً لإرادة المصريين، وتأكيداً على إصرارهم في الحفاظ على هويتهم، والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والخروج بها بشكل منظم، موجهاً بمتابعة أعمال التصحيح، وسرعة إعلان النتائج خلال شهر يوليو المقبل، خاصةً فيما يتعلق بنتائج السنوات النهائية.

كما وجه الشكر لنواب رئيس الجامعة وجميع القيادات على المستوى الأكاديمي والإداري وكل من شارك في فعاليات تنظيم المهرجان الرياضي الأول الذي نظمته الجامعة، على هامش افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتطوير ملاعب الجامعة، ونادي أعضاء هيئة التدريس، وتفقد مركز الإختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ القليوبية، وأعضاء الإتحاد الرياضي المصري.

كما وجه القائم بأعمال رئيس الجامعة الشكر الى فاتن خربوش، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لبلوغها السن القانونية، وذلك تقديراً لجهودها المبذولة خلال فترة عملها في الجامعة.

واشاد «الجيزاوى»، خلال الجلسة، بمعدل الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمراكز التي خصصتها الجامعة لهذا الغرض، موجهاً باستمرار التطعيم حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والإداريون وكافة العاملين من الحصول على التطعيم حفاظاً على سلامتهم.

واستعرض مجلس الجامعة ما ورد في جلسة المجلس الاعلى للجامعات في جلسته الأخيرة، بشأن تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تتيح تخرج الطالب عند استيفاء متطلبات الساعات المعتمدة.