علم مصر على بيت رملي.. مصطافو إسكندرية يحتفلون بثورة 30 يونيو (صور)

على الأنغام الوطنية وبأعلام مصر، كان المصطافون على شواطئ الإسكندرية على موعد مع يوم صيفي مميز، احتفالاً بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، التي احتفل بها المصريون اليوم الأربعاء، بينما كان احتفال المصطافين بشكل كرنفالي مع أمواج البحر الأبيض المتوسط وألعاب الشواطئ.

كرنفال على شواطئ الإسكندرية احتفالاً بثورة 30 يونيو

فداخل شاطئ المندرة المجاني الذي يُعد أحد أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو، كونه أحد الأماكن التي حرصت عليها القيادة السياسية على توفيرها للمواطنين البسطاء، كانت السعادة على وجوههم بقضاء مصيفهم بشكل مجاني، وبذكرى انتصار المصريون على الجماعة الإرهابية، الذي ساهم ذلك الانتصار في وجودهم على الشواطئ اليوم بشكل آمن ومجاني، لتعود مصر إلى أهلها.

البهجة التي تجلت على الوجوه، انتقلت إلى الأطفال الصغار الذين حصلوا على أعلام مصر واستخدموها في الأبنية الرملية التي شيدوها ووضعوا على رأسها العلم المصري في سعادة بالغة.

شباب الإسكندرية يسعدون المصطافين في ذكرى ثورة 30 يونيو

وقال «رامي يسري»، رئيس جمعية «خليك إيجابي»، القائم على كرنفال ذكرى ثورة 30 يونيو في الشاطئ، إنه في إطار الاحتفالات بثورة 30 يونيو وتحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تم تنظيم احتفال على شاطئ المندرة المجاني، من شباب جمعيه «خليك إيجابي» بالأغاني الوطنية والهدايا والرسم على الوجوه.

واضاف «يسري» قائلاً لـ«الوطن»، أنه تم عمل حملات توعية بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وإرشادات دخول الشواطئ، والتوعية بأهمية اللقاح، وتسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح.

300 بالونة وعلم في احتفال ذكرى ثورة 30 يونيو بالإسكندرية

ونجح «يسري» برفقة 15 شاباً معه، في إسعاد المواطنين، وتدشين حملة تسجيل الحصول على اللقاح على الشواطئ للراغبين، في استجابة من المواطنين، حيث تم تسجيل 40 شخصاً بالموقع، كما تم توزيع 300 بالونة وعلم على الأطفال.