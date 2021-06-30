خالد الجندي: «مفيش يوم عدا مشوفناش كوبري بيتفتح»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يتمنى أن تنتقل مصر من نصر إلى نصر في هذه الثورة المباركة، مشيرًا إلى أنه رأى الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض المعدات التي ستعمر الريف المصري في مبادرة حياة كريمة، والتي ستحسن حياة الجميع من ساكني الريف المصري في كل مكان في الدلتا وسيناء والصعيد.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء، أن يد التعمير تمتد لكل مكان متابعا: «تطلعوا تنزلوا تقول متقولش مفيش وصف هتجده إلا لما تستحضر الآية الكريمة في سورة الحج التي يقول الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور».

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإصلاح يأتي من أجل التمكين، لافتًا إلى أن التمكين لا يعني حكم مصر ولكن يعني إصلاح ما أفسده السابقون وتغافلت عنه أيدي المصلحين، وأن تحافظ على الهوية المصرية وأن تعتني بالفئات الموجودة في الريف بعد أن كان يؤخذ منهم مخصصات الريف من أجل سكان الكومباوند والأماكن المرفهة.

وأشار«الجندي» إلى أن الريف كان يمر بعوامل إهمال وفساد كثير وأصبح مثل العشوائيات ولكن ما حدث في عهد الرئيس السيسي إنجاز مستطردا: «قول طبل بنافق والنبي قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله، واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى وأنا عارف إني كلامي ده نازل على قلوب ناس زي ميه النار حريقة عليهم لأنهم يكرهون البلد ورئيس البلد وكل مواطن شريف، ويعتبروا أي كلمة شكر نفاق وتملق، بس هنعمل إيه ياجماعة غصب عننا الإنجازات في كل حتة في البلد، بفضل الله مفيش يوم عدا مشوفناش كوبري بيتفتح ومصانع بتتعمل وطريق بيمهد وسلعة بتوفر، يد الإصلاح طالت مصر بفضل الله».

وألمح «الجندي» أن الريف المصري في السابق كان عشوائيات، ويضم «كبد وبائي» وهذا جرى إزالته من الخريطة المرضية المصرية، مؤكدًا أن مصر تمكنت من معايرتها بوجود تقارير طبية مزورة في العهد السابق والتي كانت تكتشف في الخارج ويعود المصري من الخارج بفضيحة، لافتًا إلى أن أمه ماتت بمرض الكبد الوبائي، ولم يستطع الأطباء علاجها لعدم ظهورعلاج في هذا الوقت.