«التعليم» توفر مراجعات بالفيديو في مواد الكيمياء والتاريخ والأحياء

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، طلاب الثانوية العامة 2021 على ضرورة الاطلاع على حل نماذج الامتحان التجريبي لمواد الفلسلفة والمنطق والتاريخ والكيمياء والأحياء وعلم النفس والاجتماع، مؤكدا أنه تم توفير هذه المراجعات على قناة «مدرستنا 2 التعليمية»، مشيرا إلى أن هذه المراجعات تدرب الطلاب على طبيعة الأسئلة الجديدة للامتحانات النهائية.

للاطلاع على مراجعة مادة الفسلسفة والمنطق اضغط على هذا الرابط.

للاطلاع على مراجعة مادة التاريخ اضغط على هذا الرابط.

للاطلاع على مراجعة مادة الكيمياء اضغط على هذا الرابط.

للاطلاع على مراجعة مادة الأحياء اضغط على هذا الرابط.

للاطلاع على مراجعة مادة علم النفس اضغط على هذا الرابط.

للاطلاع على مراجعة فرع الجبر والهندسة الفراغية اضغط على هذا الرابط.

للاطلاع على مراجعة فرع الديناميكا اضغط على هذا الرابط.

للاطلاع على مراجعة فرع الإستاتيكا اضغط على هذا الرابط.

للاطلاع على مراجعة فرع التفاضل والتكامل اضغط على هذا الرابط.

وكشفت قناة «مدرستنا 2 التعليمية» أن الدكتور إبراهيم الفقى أكد أن سر نجاح العلاقات الجيدة دائما أنه هناك أشياء لدى الإنسان يحتاجها شخص أخر وأشياء لدى شخص أخر تحتاجها أنت، موضحة أن هذه المقولة تؤكد أن هناك وظيفتين للعلاقات الاجتماعية، مشددة على طلاب الثانوية العامة التعرف على حل هذه الأسئلة من خلال حل نموذج الامتحان التجريبي في مادة علم النفس والإجتماع من خلال فيديو تعليمي.

كما وجهت القناة سؤالا حول اسم الغدة التي يتسبب نقص إفرازها في تأخر النمو بصفة عامة، في إطار حل النموذج التجريبي لمادة علم النفس والاجتماع، من خلال فيديو تعليمي.

كما ذكرات القناة أن الفيلسوف دانييل جولمان يقول، إن الجمع بين الموهبة والقدرة على المثابرة في وجة الفشل هو الذي يؤدى إلى النجاح، مشددة على طلاب الصف الثالث الثانوي ضرورة التعرف على ما الذي يشير إليه القول السابق مع شرح الإجابة بالشرح المفصل، من خلال حل نموذج الامتحان التجريبي في مادة علم النفس والاجتماع، من خلال فيديو تعليمي.