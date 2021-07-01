عرس ثقافي في الإسكندرية احتفالا بمئوية سيد درويش لمدة 4 أيام

تعيش مدينة الإسكندرية عرس ثقافي عظيم، احتفالا بمئوية سيد درويش، من خلال تنظيم 4 ليالى احتفالية فنية كبرى على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية، ومن المقرر أن تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ، فعاليات الاحتفالية الفنية الكبرى التى تنظمها دار الاوبرا المصرية يوم الأحد المقبل برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وأوضحت دار الأوبرا في الإسكندرية، إن الاحتفالات تتواصل على مدار 4 أيام وتبدأ فى الثامنة مساء الأحد 4 يوليو وتستمر أيام الاثنين، الاربعاء ، الخميس .

وزيرة الثقافة: مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة فى الإسكندرية

وقالت وزيرة الثقافة في تصريحات صحفية، إن مصر تزخر بتاريخ ثري فى كافة المجالات وتمثل بنيتها المعمارية جزء هاما من تراثها الحضاري، مشيرة إلى أن مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة فى الإسكندرية ويعد شاهدا على الكثير من الأحداث الفنية والتاريخية التي جرت بمدينة الثغر، وأضافت أن الاحتفال بمئويته يأتى ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بصفحات مشرقة من تاريخ مصر الثري.

تفاصيل احتفالية مئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

من جانبه أكد رئيس الأوبرا بالإسكندرية، إن مراسم حفل الافتتاح تبدأ بمظاهر احتفالية خارج المسرح وتشمل عروضا للموسيقى العسكرية، ومجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، وإزاحة الستار عن تمثال سيد درويش وسط إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح، يليها افتتاح معرض الفنان «خالد هنو»، بالبهو الرئيسي للمسرح، بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي 100 عام من الإبداع ويروى تاريخ مسرح سيد درويش وأهم العروض التى استضافها.

وأضاف أن حفل الافتتاح سيشهد إلقاء وزيرة الثقافة كلمة يعقبها تكريم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح هم «رجل الأعمال إسماعيل الحبشي، الفنان التشكلی خالد هنو ، الفنان سمير صبری ، إسم المثال الدكتور جابر عبد المنعم حجازی مبدع تمثال سيد درويش ، الفنان على الجندي أستاذ الفلكلور، الدكتور أبو الحسن سلام الاستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب، عائلة قرداحی، رائدة فن الباليه الدكتورة ودود فيظی، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، المايسترو الدكتورة نيفين المحمودی قائد أوركسترا وتريات أوبر الإسكندرية، اسم المايسترو جهاد داوود مؤسس فرقة اوبرا الإسكندرية، المايسترو ياسر الصيرفى ، سامى فتح الله، واسم المرحوم المهندس عبد الرحمن نصار، ومحمد البهتيمي، المهندسة نيره مصطفى هيبه المدير الأسبق لأوبرا الإسكندرية ، محمد سعد ، حسام الدين زكريا ، الفنان أمير شطا فنان الخط العربى ومن قدامى العاملين بالمسرح ، موسی خلیل حسن من قدامى العاملين بخشبة المسرح».

باقة من الأعمال الغنائية في مئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يلى ذلك امسية فنية تضم باقة من الأعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز الذى تتزامن مئوية المسرح مع الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاده منها «شباكنا ستایره حرير ، يهديك يرضيك ، رمش عينه ، ما أنحرمش العمر منك ، أي والله ، الحلوة ، اسبقني يا قلبي ، حبك نار ، أما براوه ، أكدب عليك ، من حبي فيك يا جاري ، سيرة الحب ، ليه يا قلبي ليه ، ألف ليلة وليلة وموسيقى لحن على عش الحب .. اداء ندى غالب ، وليد حيدر ، أحمد عفت ، مي فاروق وعازفة القانون عفاف شكري».

عروض احتفالات مئوية مسرح سيد درويش

يشار إلى أن الاحتفالات بمئوية مسرح سيد درويش تشمل عروض لفرق اوبرا القاهرة، أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، الرقص المسرحى الحديث ، باليه اوبرا القاهرة ، اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية ، مركز تنمية المواهب بالاسكندرية ، الى جانب فرقتى ساوند تراك وفؤاد ومنيب .