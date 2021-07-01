ضبط «طالب صنايع» يؤدي الامتحان بدلا من صديقه في آداب المنصورة

كشف مشرف إداري بكلية الآداب جامعة المنصورة، قيام طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، بأداء الامتحان بالكلية، بدلا من صديقه بالصف الثاني بقسم الجغرافيا، ويحمل كارنيه صديقه، واعترف أنه حضر الامتحان مكان صديقه وذلك لارتباطه بظروف سفر إلي محافظة القاهرة تجعله لا يحضر الامتحان فقرر أن يحضر بدلا منه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض علي طالب أدى الإمتحان بدلا من صديقه

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بتقديم محمد عبد الستار إسماعيل، المشرف أمن إداري بكلية الآداب جامعة المنصورة، مذكرة ضد طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بمدرسة سمنود الصناعية بمحافظة الغربية، حال قيامه بحضور امتحان مادة الجغرافيا للفرقة الثانية بكلية الآداب، بدلا من الطالب المقيد بالكلية، حاملا كارنيه الأخير.

مذكرة الأمن الإداري

وأكد المشرف الإداري في محضر الشرطة، أنه فوجئ بوجود الطالب المضبوط داخل لجنة الإمتحان بكلية الآداب، وعندما اقترب منه ظهر عليه التوتر وعندما سأله عن الكارنيه ارتبك بشدة، وعند مضاهاة الصورة الموجود علي الكارنيه تبين وجود اختلاف بين الصورة والطالب، فتم ضبط وتحرير مذكرة ضده، وتم إحالة المذكرة والطالب إلي قسم شرطة أول المنصورة لتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراء القانوني والإداري اللازم.

وبمواجهة الطالب المضبوط في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة، نظرا لقيام صديقه بالسفر إلى محافظة القاهرة ولم يتمكن من حضور الامتحان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6255 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.