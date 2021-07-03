يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية يوم 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، وفي هذا الصدد يهتم طلاب وطالبات الشعبة الأدبية والعلمية بمراجعة ليلة الامتحان نحو ثانوية عامة 2021، لأداء امتحان اللغة العربية.

وتقدم «الوطن» مراجعة ليلة الامتحان نحو ثانوية عامة 2021، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وجاءت أبرز الأسئلة في المراجعة التي أعدها المدرس أسامة عز الدين كبير معلمي اللغة العربية، على النحو التالي:

مراجعة ليلة الامتحان نحو ثانوية عامة 2021

1. من اتبع هواه فلا شك أنه ضال.

إعراب كلمة «شك»

اسم مجرور

اسم لا مبني

‌مبتدأ

خبر لمبتدأ محذوف

2. شباب النيل تعالوا نبني ونبتكر ونبدع من أجلنا جميعًا

- إعراب «تعالوا»

فعل أمر مبني على حذف النون

اسم فعل أمر مبني على حذف النون

فعل ماضي مبني على الضم

‌فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب

3. قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

إعراب «تلاقيا»

فعل مضارع منصوب بحذف النون

فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة

اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح الظاهر

فعل ماضي مبني على الفتح المقدر

4. كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق

إعراب «ذا»

منادى مبني في محل نصب

تمييز كم منصوب بالألف

‌تمييز كم مبني على السكون

اسم مبني في محل جر مضاف إليه

5. إنه كتاب رائعة أفكاره ينير عقول قارئيه

جملة النعت وموقعها الإعرابي هي:

رائعة أفكاره – في محل نصب

ينير عقول قارئيه في محل رفع

رائعة أفكاره في محل رفع

ينير عقول قارئيه في محل جر

6. نحن لا نفرط في وطننا

المختص المناسب:‌

مصريين

‌المصريين

أيها المصريين

‌المصريون

وللاطلاع على المراجعة كاملة من هنـــــــــــــا.