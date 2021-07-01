تفحم طفل داخل ورشة في المنصورة.. «كان بيلعب بولاعة»

تفحم طالب بالصف الثاني الإعدادي في محافظة الدقهلية، في حريق داخل ورشة ميكانيكا سيارات بمدينة المنصورة، وتمكنت قوات الحماية المدينة من إخماد الحريق.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة ميكانيكا سيارات كائنة بشارع الثانوية دائرة القسم.

انتقل ضباط قسم أول المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة ميكانيكا سيارات مرخصة كائنة بالطابق الأرضي بعقار مكون من خمسة طوابق ملك المدعو محمد أحمد حسين حسن، 60 سنة ميكانيكي سيارات، ومقيم بشارع الجلاء دائرة القسم .

نجم عن الحريق وفاة المدعو سيف سامح إبراهيم، 14 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي، يعمل بالورشة ومقيم بشارع الثانوية دائرة القسم نتيجة تفحمه بالكامل، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، كما تسببت النيران في احتراق بعض محتويات الورشة .

وبسؤال مالك الورشة، في محضر الشرطة، قرر بأنه كان متواجدا خارج الورشة لقضاء بعض لحتياجته وعقب عودته فوجئ باشتعال النيران بالورشة، وبسؤال خال المتوفى المدعو جمیل صابر عبد الملاك، 67 سنة عامل، ومقيم في شارع الثانوية دائرة القسم، قرر بأنه علم من الأهالي باشتعال النيران بالورشة محل عمل نجل شقيقته ووفاته إثر ذلك .

واستمكلت مباحث قسم أول المنصورة الفحص وتبين أنه أثناء تواجد المتوفي وصديقيه كل من: « کریم ر. م.»، 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، ويعمل بائع متجول، ومقيم بمنطقة سوق ستوته دائرة القسم، و«مروان م. ص.»8 سنوات، بائع متجول، ومقيم بغرفة بعقار مجاور للورشة ، وأصل إقامته بدائرة مركز أسيوط، داخل الورشة، وحال قيامهم بالمزاح ولهوهم بقداحه «ولاعة» امتدت نيرانها لكمية من السولار الموجودة بأرضية الورشة مما أدي الي أشتعال النيران بالورشة وامتدادها لملابس المتوفي وحدوث إصابته التي أودت بحياته، وتمكنت مباحث أول المنصورة من ضبط الأول وبمواجهته في محضر الشرطة أقر بذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .