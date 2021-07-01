4 جهات حكومية تمنح موظفيها مكافآت مادية هذا الشهر

قررت عدد من الجامعات الحكومية صرف مكافآت نقدية لموظفيها خلال الأيام القليلة المقبلة لعدد من الأسباب، منها قرب عيد الأضحى المبارك 2021، وكذلك بسبب التميز في الأداء والتميز في العمل الإداري وانتهاء فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقرر مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة لها، وكذلك القرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وعلى موازنة المستشفيات الجامعية 2021-20211، أن يصرف لجميع العاملين بالمستشفيات شاغالي الدرجات الدائمة والمؤقتين على بند أجور موسمية والمنتدبين للعمل داخل المستشفيات، مكافأة قدرها 1200 جنيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تصرف مرة واحدة من موازنة المستشفيات 2021-2022 بالباب الأول، وألا يتم صرفها للمعارين والمجندين، ويتم الصرف أيضا للعاملين بالوحدات ذات الطابع الخاص ووحدة العلاج الاقتصادي، وكذلك الصرف للعقود اليومية.

مكافآت الجامعات لموظفيها خلال الشهر الجاري

وفي ذات وافق الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، في اجتماع مجلس الجامعة أول أمس، على صرف مكافأة 1000 جنيه مصري فقط لا غير، وذلك لجميع العاملين بالجامعة، تقديرا لجهودهم المبذولة والمتميزة، موضحا أنه من المقرر أن يتم صرف المكافأة لموظفي الجامعة بمختلف الدرجات الوظيفية، وذلك داخل كليات وقطاعات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تقديرجهود جميع العاملين على أدائهم المميز، خاصة فى ظل جائحة كورونا، وبهدف تحفيزهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء واستمرارا للعمل بذات الكفاءة ورفعا لمستوى الأداء.

وفي جامعة الزقازيق، قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، صرف مكافأة تبلغ قيمتها 800 جنيه لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفيات، والعاملين بالوحدات المعاونة ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، وأفراد الأمن الجامعي والعاملين بمكتب الاتصال السياسي والعاملين بالتربية العسكرية وبنظام اليومية، وكذا المعينين على الصناديق الخاصة.

وفي المنوفية، وافق مجلس جامعة المنوفية على على صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، وتبلغ قيمتها شهر ونصف من الراتب الأساسي، بحد أدنى ٧٠٠ جنيه.