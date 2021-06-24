كيفية حساب شرائح الكهرباء في العداد الكارت 2021: 38 قرشا للأولى

مع تطبيق وزارة الكهرباء لزيادة أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، يتساءل عدد كبير من المشتركين عن كيفية حساب شرائح الكهرباء في العداد الكارت 2021، والتي سيبدأ تطبيقها أول شهر يوليو المقبل.

وبحسب وزارة الكهرباء، فإن حساب عداد الكهرباء مسبق الدفع له طريقة معينة، وتتمثل فى أنه عند شحن العداد يضاف الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد الموجود أساسًا بالكارت حتى انتهائه تمامًا، وهذا يتوقف على طبيعة استهلاك المشترك، علمًا بأنه لا يتم خصم أي مبالغ من العداد بنهاية الشهر.

كيفية حساب شرائح الكهرباء في العداد الكارت 2021

وترصد السطور التالية، كيفية حساب شرائح الكهرباء في العداد الكارت 2021 وفقًا للأسعار التي سيتم تطبيقها في أول يوليو بالزيادة الجديدة.

- الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات، وسعر هذه الشريحة حاليًا 38 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًا 48 قرشًا، وفي يوليو 2021 ستكون 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًا 65 قرشًا، وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًا 96 قرشًا، ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًا 118 قرشًا، وسترتفع في شهر يوليو الي 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، وأصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليًا 118 قرشًا، وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشًا.

- أصحاب الشريحة من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.

طريقة شحن العداد الكارت بالموبايل 2021

إذا كان عداد الكهرباء «جلوبال» سيتم استخدام أبليكشن «sahl gtpay» و«my fawry»، واستخدام «كهرباء خالص» لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

1- فتح الأبليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

2- قم بتحديد اختيارك postpaid أو prepaid واسم الشركة التابع لها.

3- في حالة اختيار prepaid سيظهر لك «لو عايز تشحن» فقم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

5- اختار الدفع عبر الفيزا.

6- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.