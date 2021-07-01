«الجيزاوي»: مليونا جنيه مكافآت النشر العلمى الدولي بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مجلس الجامعة اعتمد فى جلسته الأخيرة، مكافآت النشر العلمى الدولي بقيمة مليوني جنيه، فى إطار تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتحسين مؤشرات البحث العلمي بالجامعة.

وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، اليوم، أن البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة، تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا، ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف شنغهاي للموضوعات والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة.

واضاف «الجيزاوي»، أن الجامعة، تعطي دائما البحث العلمي، اهتماما كبيرا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها، والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي مشيرا إلى أن جامعة بنها حريصة على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة.

وأشار الى أن جامعة بنها، تسعى دائما إلى تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أعلن القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تحافظ على ترتيبها بين جامعات العالم، حيث احتلت الترتيب 201–250 من بين 475 جامعة عالمياً تم تصنيفها في هذا الإصدار بزيادة 61 جامعة عن الإصدار السابق، كما تأتي الجامعة بالمجموعة الخامسة على المستوى 15 جامعة مصرية ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي.