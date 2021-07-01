سقوط عمود إنارة يحطم سيارة طبيبة بالمنصورة

تسبب سقوط عمود إنارة في تحطم سيارة طبيبة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، اثناء توقف السيارة في شارع الجمهورية، بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، واتهمت مالكة السيارة شركة الكهرباء بالتسبب في التلفيات الموجودة في السيارة، وعلل فني الكهرباء سبب سقوط العمود نتيجة لتهالكه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورود بلاغ بسقوط عمود إنارة على سيارة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط عمود كهرباء بشارع الجمهورية، دائرة القسم، على إحدى السيارات المتوقفة بالشارع.

انتقل ضباط قسم شرطة أول المنصورة إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين سقوط عمود كهرباء على السيارة رقم «د ص ی 3416»، ملك المدعوة «منار ف. ع.»، 29 سنة، طبيبة، مقيمة بناحية بندر طلخا، حال توقفها على جانب الطريق، مما أدى إلى تحطم سقف السيارة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وتم إصلاح العطل.

مالكة السيارة تتهم شركة الكهرباء بالتسبب في التلفيات

وبسؤال الدكتورة «منار ف. ع.»، صاحبة السيارة، في محضر الشرطة، اتهمت شركة الكهرباء بالتسبب في التلفيات الموجودة بالسيارة، وبسؤال المدعو «أحمد محمد قابيل»، فني بشركة كهرباء غرب المنصورة، ومقيم في قرية «أويش الحجر»، دائرة مركز المنصورة، قرر في محضر الشرطة، بأن سبب سقوط العمود نتيجة لقدمه وتهالكه، وتم رفع العمود وتحريك السيارة، ولم يؤثر ذلك على الحركة المرورية بمكان الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9244 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.