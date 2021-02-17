سقوط عمود إنارة بسبب شدة الرياح دون إصابات بالخانكة

تسببت الرياح الشديدة التي تتعرض لها محافظة القليوبية، مصحوبة بهطول متقطع للأمطار وموجه صقيع، في سقوط عمود إنارة أمام مستشفى الأمراض النفسية بمدينة الخانكة، دون إصابات أو خسائر في الأراوح أو الممتلكات، وانتقل مجلس المدينة، وتم رفع العمود والتواصل مع الكهرباء لاتخاذ اللازم.

وفي شبرا الخيمة، تسببت موجة الطقس السيئ في سقوط حائط عقار بالطابق السابع، بدائرة حي غرب شبرا الخيمة، على إحدى الشرفات بذات العقار، دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت موجة الطقس السيئ التي تشهدها محافظة القليوبية قد تسببت في سقوط شجرة بمدخل كورنيش بنها، في وقت سابق اليوم الأربعاء، نتيجة الرياح الشديدة، فيما واصلت موجة تلقلبات الطقس والصقيع في الاستمرار، يصاحبها سقوط أمطار على فترات متقطعة خلال الساعات الماضية، بين متوسطة وشديدة.

وشهد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، في وقت سابق أمس الثلاثاء، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من جميع أنفاق وشوارع المحافظة وذلك تزامناً مع رفع الطوارئ وما شهدته المحافظة من موجة طقس سيئ وهطول أمطار مابين خفيفة ومتوسطة على مختلف أنحاء المحافظة.

وقال المحافظ إن مناورة جري تنفيذها خلال موجة الطقس لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق والكباري والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار، وذلك في 8 أنفاق حتى لا تتأثر السيولة المرورية بالاشتراك والتنسيق بين مراكز المدن والأحياء و الحماية المدنية و شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري، باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار بالأنفاق.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موجة الطقس السيئ، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن القليوبي.