«تصفية حسابات».. مصرع «العطلان» برش خرطوش علي يد شقيقين في الدقهلية

لقي عاطل مصرعه بعزبة « كفر المحمودية» التابعة لقرية «ميت أبو خالد» مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، متاثرا بإصابته برش خرطوش وذلك بعدما اعتدي عليه بالضرب مسجل خطر وشقيقة لوجود خلافات مالية بينهما وبضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة لتصفية حسابات بينهم، وبارشادهما تم ضبط السلاح المستخدم .

ورود بلاغ بمصرع عاطل في الدقهلية

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوفاة المدعو « محمد خالد جودة عطيه» وشهرته «العطلان»، 21 سنة، عاطل، ومقيم عزبة «كفر المحمودية» التابعة لقرية «ميت ابو خالد» دائرة المركز، والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا « سرقة - شروع في سرقة - سلاح ناري»أخرها القضية رقم 749 لسنة 2021 اداري مركز ميت غمر، شروع في سرقة وسلاح ناري، إثر إصابته بجرح متهتك مع كسر مفتوح بعظام الساق اليمني وجروح قطعية بفروة الرأس إدعاء رش خرطوش.

والد المجني عليه يتهم مسجل خطر وشقيقه

وبسؤال والد المتوفي المدعو « خالد جودة عطيه سالم»، 52 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية اتهم كلا من: « مصطفي أحمد مصطفي أحمد»، 37 سنة، عاطل والمسجل شقي خطر تحت رقم 2151 فئة «ب» مخدرات والسابق اتهامه في عدد 2 قضية «مخدرات - سرقة» ، آخرهم القضية رقم 13991 لسنة 2008 جنح مركز ميت غمر سرقة ، وشقيقه « محمد أحمد مصطفي أحمد»، 35 سنة ، عاطل ويقيمان بذات القرية

وأكد والد المتوفي في محضر الشرطة، أن المتهمين اعتديا علي نجله بالضرب وقام أحدهما بإطلاق عيار ناري أحدث إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات مالية لكون المجني عليه مدين للمتهمان بمبلغ مالي.

وتمكنت مباحث ميت غمر من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، أقر المتهم الثاني بقيامه بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش بحوزته تجاه المذكور محدثا اصابته التي أودت بحياته لذات الخلافات و بإرشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن «بندقية خرطوش مدون عليها بالانجليزية كلمة VIBER وبداخلها عدد 2 طلقة من ذات العيار » وكذا تم ضبط سلاح ناري عبارة عن « بندقية آلية عيار و بخزينتها عدد 5 طلقات» وتم التحفظ عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.