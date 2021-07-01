جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة جوية من الدوحة، اشتبه محمد محمود مأمور الجمرك المُعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب أجنبي من أصل عربي في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

المضبوطات وجدت بحوزة أجنبي من أصل عربي عائد من قطر

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك، فأفاد بوجود عبوات دوائية تكرارية متماثلة.

وبالعرض على عمرو عبدالعزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 509 شرائط من عقار مسكن و50 عبوة دوائية أخرى بإجمالي 559 عبوة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 73 لسنة 2021، ضد الراكب بعد العرض على ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.