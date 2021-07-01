سهم الحديد والصلب للمناجم يرتفع بأكثر من جنيهين في شهر

ارتفع سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، خلال الشهر الحالي، بعد إطلاقه رسميا، نهاية شهر مايو الماضي، ليصعد خلال شهر فقط، من 0.33 جنيه إلى 2.5 جنيه للسهم.

سهم الحديد والصلب يقفز من 0.33 إلى 2.5 جنيه في 30 يوما

ومنذ بدء التعاملات على سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تدرّج في سعره الأسبوعي من مستوى 0.33 جنيه إلى 1.39 جنيه في إغلاقات أول أسبوع، ثم 1.97 جنيه في إغلاقات ثاني أسبوع، و2.5 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وحلق سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر صاعدًا 26.84% بتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، ليغلق التعاملات عند 2.5 جنيه. ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد تم قيد سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالبورصة المصرية بتاريخ 25 مايو 2021.

حسم العرض الأوكراني للحديد والصلب

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لفحص العرض المقدم من شركة أوكرانية لتطوير شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) ستحسم أمرها من العرض خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف «توفيق» لـ«الوطن» أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تلقت عرضين لتطوير الحديد والصلب بعد الإعلان عن تصفية الشركة عرض من شركة «صحاري» والثاني من الشركة الأوكرانية، وتم البت برفض العرض الأول عندما رفضت الشركة في شهر مايو الماضي استكمال المناقشات مع شركة «صحاري جروب» لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها، بخصوص عرضها لتطوير الشركة، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ستحسم أيضا أمر العرض الثاني خلال ساعات.

وكانت شركة الحديد والصلب، أعلنت في أبريل الماضي، في بيان للبورصة أيضا، أن شركة «صحاري» لم تقدم المستندات المطلوبة منها، كما لم تقدم الشريك الفني الأجنبي لعرض خطة التطوير والإصلاح.

ويتوزع هيكل رأس مال شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) بين القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 82.4%، بينما شركة النصر للتعدين بنسبة 0.99% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى مساهمين آخرين بنسب أقل من 5%.