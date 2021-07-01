أحجبة وعرائس وأسماء بالدم.. حملة لتطهير مقابر ساقلتة من «أعمال السحر» (صور)

واصلت حملة تطهير المقابر من السحر عملها في قرية «عرب بني واصل»، التابعة لمركز ساقلتة، شمال شرق محافظة سوهاج، حيث أسفرت الحملة، التي بدأت في العاشرة صباح اليوم الخميس، واستمرت حتى الثالثة عصراً، عن العثور على أحجبة بالتفريق والمرض، وعروسة عليها طلاسم بهدف موت أطفالها.

وشارك أهالي القرية في أعمال الحملة، حيث تم تنظيف مقابر القرية الواقعة في الجهة الشمالية والمقابر في الجهة الجنوبية للقرية، وعقب الانتهاء من الحملة، تم وضع الأحجبة وأعمال السحر، التي تم اكتشافها، في إناء به ماء وملح لإبطال السحر.

وقال الشيخ عبدالرحمن السنجق، مؤسس حملة تنظيف المقابر من أعمال السحر في الصعيد، إن الحملة متواصلة لتنظيف مقابر محافظات الصعيد من أعمال السحر والشعوذة، التي يقوم بها السحرة الذين لا دين لهم، وكل همهم جمع المال، لافتاً إلى أن من يقوم بأعمال السحر هم أشخاص مرضى، لا يوجد بينهم وبين خالقهم أي علاقة روحانية.

وأكد «السنجق» أنه تم تنظيف مقابر قرية «عرب بني واصل»، بمركز ساقلتة، من أعمال السحر، لافتاً إلى أنه تم العثور على أحجبة بهدف التفريق والموت، وتم العثور على عروسة عليها طلاسم بهدف موت طفلها، كما تم العثور على ملابس تمت كتابة طلاسم عليها، وأسماء مكتوبة بالدم، لافتاً إلى أن السحر يبطل عندما يخرج من البيئة الموجود فيها.

وأشار مؤسس الحملة إلى أنه يتم تمزيق أعمال السحر، ووضعها في إناء به ماء وملح، وبذلك تكون قد بطلت، وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملة منذ يومين بقرية «المحامدة القبلية»، بمركز سوهاج، أسفرت عن العثور على حوالي 60 عملاً في قبر مهجور، ووجدت أنواع مختلفة من أعمال السحر، منها ما تم كتابته على لعب أطفال وملابس، ومنها ما تم وضعه داخل سمكة، وتم فك جميع أعمال السحر وإبطالها.