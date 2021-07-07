مراجعة ليلة امتحان الفيزياء بالإجابات للصف الثالث الثانوي

يهتم العديد من طلاب الثانوية العامة، بالبحث عن مراجعة ليلة امتحان الفيزياء بالإجابات الصف الثالث الثانوي، والمقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر، لطلاب الشعبة الأدبية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وتستعرض «الوطن» المراجعة النهائية وتوقعات أسئلة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021 ، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

مراجعة ليلة امتحان الفيزياء بالإجابات الصف الثالث الثانوي

للإطلاع على قوانين المنهج كاملة من خلال الضغط هنا ، كما يمكن الإطلاع على مراجعة ليلة الامتحان كاملة من خلال الضغط هنا.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أن الإجابة على أسئلة الامتحانات ستكون في البابل شيت فقط.

وأضاف شوقي، أنه تم طباعة نحو 192 امتحانا لطلاب الثانوية العامة بكل الشعب الدراسية وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أن جميع الإجابات ستكون في البابل شيت فقط وليس التابلت، وأنه سيتم تصحيح البابل شيت إلكترونيًا، لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم طباعة نحو 9 ملايين بابل شيت، وتجهيز البنية التحتية للجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط حالات الغش، علاوة على التنسيق الكامل بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

موعد امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

يعقد امتحان الفيزياء يوم السبت 24 يوليو 2021 للشعبتين الـ«علمي ورياضة».