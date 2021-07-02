الطب البيطري تحذر من شراء الترمس والحمص من الشارع

حذرت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، من خطورة شراء وتناول الترمس والحمص من الباعة الجائلين بالشوارع، قائلة: «بلاش ترمس وحمص من الباعة الجائلين، لانها ممكن تكون ملوثة بمياه الترع والأنهار وملوثة بالدودة الكبدية المتحوصلة (الفاشيولا)»، وقالت الدكتورة ماريان رمسيس ناشد، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الأزبكية البيطرية، إن الإنسان يصاب بالدودة المتحوصلة عن طريق تناول الحمص والترمس الملوث من الباعة الجائلين، أو شرب مياه ملوثة بالطور المعدي للديدان الكبدية، أو أكل نباتات ورقية مثل الخس والجرجير غير مغسولة جيدا ويلتصق عليها الطور المعدي بماده أسمنتية أو من خلال تناول الكبدة النيئة وغيرها من العادات السيئة.

خطورة الديدان المتحوصلة

وأضافت «ماريان» فى تصريحات لها، أن تلك الدودة تتسبب فى أمور خطيرة حيث بمجرد دخول الدودة عن طريق الطعام تصل إلى الأمعاء وبعدها تخرج بتطلع من الكيس المتحوصل، وتمشى وتتوغل وتنتشر وتصل القنوات المرارية وتتسبب فى انسداد فيها ومع زيادة الإفرازات المرارية يتضخم الكبد وممكن يحصل استسقاء بمعنى زيادة وارتفاع فى حجم البطن نتيجة تجمع السوائل وتليف فى الكبد وظهور الصفرا، وفى نفس الوقت يبدأ بياض العين ولون البشرة يميل للصفار.

التغذية السليمة

وأشارت إلى ضرورة اتباع قواعد التغذية السليمة للوقاية من تلك المخاطر ومن بينها،

-غسل النباتات الورقية جيدا بالماء الجارى كثيرا وإضافة الخل لها وشطفها بماء جارى

- الحرص على شرب المياه غير الملوثة.

- الإعراض عن أكل الكبدة النيئة وتسويتها جيدا لضمان سلامتكم

- عدم شراء الترمس والحمص من الباعة الجائلين.

- عند شراء الكبدة لابد من التأكد من شكلها السليم ونسيجها لامع وسطحها ناعم ولونها أحمر واضح، لكن المصابة عكس ذلك، وعلى المواطنين التأكد قبل شراء الكبدة.

- على المربين ضرورة مراعاة أى أعراض تظهر على الحيوان منها فقدان الشهية ونقص فى الوزن وتغير لون بياض العين وفى تلك الحالات لابد من استشارة الطبيب البيطرى.