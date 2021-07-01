«تعليم القاهرة والجيزة» تنتهي من تطعيم مشرفي الثانوية بلقاح كورونا

انتهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات من تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية العامة 2021، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة تطعيم مشرفي الامتحانات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وأوضحت الوزارة أنه تم استبعاد أي مشرف رفض تلقي اللقاح، مشيرة إلى أن الاستعداد للامتحانات يتم على قدم وساق من خلال تعقيم جميع اللجان الامتحانية وطباعة أوراق الأسئلة والبابل شيت، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المراجعات التي تم توفيرها على المنصات التعليمية.

وأكد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2021 بلقاح إسترازينيكا، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع أعمال التطعيم.

وأضاف «الجيار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال التطعيم تمت في جميع مدارس الثانوية العامة والتي من المقرر عقد الامتحانات بها، موضحا أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات الصحية في المديرية، لافتا إلى أنه تم البدء في أعمال تعقيم اللجان الامتحانية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

من جانبه، قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنه تم تطعيم ما يقرب من 300 معلم من المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بلقاح استرازينيكا، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالات رفضت تلقي اللقاح.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حرصت على التنسيق مع عدد من المتخصصين في مديرية الصحة لتطعيم المعلمين، لافتا إلى أنه تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة تلقي اللقاح.

من جانبه قال ياسر محمد، مدير إدارة السيدة زينب التعليمية، إنه تم تطعيم ما يقرب من 100 معلم من مشرفي امتحانات الثانوية العامة 2021 بلقاح إسترازينيكا، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.