القليوبية تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بين أبناء المحافظة.

وبحسب البيانات، فإن حي شرق شبرا الخيمة سجل حالتين إصابة بينما سجلت مدن بنها وطوخ وقليوب حالة إصابة واحدة لكل منهم، فيما سجلت مدن الخانكة والعبور والقناطر وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 17851 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية، مركز ومدينة الخانكة 1444، والعبور 222 حالة، والقناطر الخيرية 1090 ، وبنها 5706 حالة، وشرق شبرا 1751 حالة، وغرب شبرا 1632 حالة، وطوخ 2387 حالة، وشبين القناطر 1134 حالة، وطوخ 2387 حالة وقليوب 1253، وقها 131 حالة، وكفر شكر1101 حالة.

وكان مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، أعلن خروج وتعافي 11 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، وبنها العام، اليوم الخميس بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال المصدر، إن المتعافين 5 سيدات و6 رجال تراوحت أعمارهم بين 54 عاما 70 عامًا، مؤكدًا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر، أن مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام لا يعانيان أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاجي وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عامًا، ويستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.