آخر أخبار كورونا في القليوبية.. 80704 موطنا حصلوا على اللقاح

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن جمالي عدد الحاصلين علي لقاح كورونا بالمحافظة بلغ 80704 مواطنا في 9 مراكز مخصصة لتلقي التطعيم موزعة على مستوي المحافظة فيما حصل 13386 علي الجرعة الثانية بنفس المراكز.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا إلى 11 مركزا بدلا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة بعد تجهيز مركز تلقي اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية ومركز بمستشفى شبين القناطر المركزى تسهيلا على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.

وأشار بيان صادر عن المديرية، أن مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالمحافظة هي «مستشفى كفر شكر المركزي والوحدة الصحية بسنديون بقليوب ومركز طبي حجازى بشبرا غرب وبنك الدم الإقليمى بأسنيت ومستشفى رمد بنها ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ ومركز طبى الحى الثاني بالعبور»، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا

أخر اخبار كورونا القليوبية ... وكيل الوزارة يتابع مراكز التطعيم الجديدة

وفي وقت سابق أجرى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة على مركز لقاح كورونا بمدينة القناطر الخيرية حيث تم تفعيل منظومة اللقاح فى المركز الطبي العام بالقناطر الخيرية وذلك لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقاً للفئات المستحقة لتلقى التطعيم بلقاح كورونا

وتابع وكيل الوزارة انتظام العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، كما شدد على استمرار الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح