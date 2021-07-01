شابان يتحرشان بعاملة تجمع القمامة في الفيوم.. وحملات أمنية لضبطهما

انتشر عدد كبير من ضباط وعناصر الشرطة في ميدان «المسلة» بمدينة الفيوم، مساء اليوم الخميس، بالإضافة إلى تمشيط المناطق والشوارع المحيطة، لضبط شابين تحرشا بعاملة في جمع القمامة، واعتديا عليها بالضرب، كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى هوية الضحية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو، تجاوزت مدته 8 دقائق، تظهر فيه فتاة عاملة في جمع القمامة، في منطقة المسلة، يحيط بيها شابان يحاولان التحرش بها، وقاما بإمساك مناطق من جسدها، واحتضنها أحدهما بالقوة، فيما كانت تحاول دفعهما، وقامت برشقهما بالحجارة، لتبعدهما عنها.

فيديو «تحرش شابين بعاملة جمع قمامة» يجتاح «فيسبوك»

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة من العميد أمير السحلي، مأمور قسم أول الفيوم، بانتشار فيديو على «فيسبوك» مدته 8 دقائق، يتضمن توثيق واقعة تحرش شابين بعاملة جمع قمامة في العشرينيات، ومحاولتها إبعادهما عنها.

ضباط الشرطة يمشطون ميدان المسلة لضبط المتهمين في فيديو التحرش

وأكدت مصادر أمنية أنّه على الفور توجه العقيد أحمد الصاوي، رئيس مباحث الآداب، والرائد حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، إلى منطقة «المسلة»، وتم نشر المخبرين والعناصر السرية بالميدان والمناطق المحيطة، للوصول إلى هوية عاملة جمع القمامة والشابين، اللذين قاما بالتعدي عليها والتحرش بها، كما يجرى تفريغ كاميرات المطاعم والصيدليات المتواجدة بالمنطقة، للحصول على أي لقطة يظهر فيها وجوه الفتاة والشابين بوضوح.

برلمانية تناشد الأمن بسرعة ضبط المتحرشين

وأصدرت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بياناً استنكرت فيه الواقعة، مؤكدةً أن اعتداء شابين وتحرشهم بعاملة جمع القمامة يمثل واقعة «انفلات أخلاقي، وتسيب اجتماعي، يحتاج إلى وقفة»، وطالبت أجهزة الأمن بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في الواقعة، والتوصل إلى هوية الشابين والقبض عليهما وتقديمهما للعدالة.