مهندس من الإسكندرية يفوز بجائزة دولية لصناعات الحديد والصلب

حصل المهندس السكندري محمد سعيد عيسى على جائزة الإشادة الرئاسية من جمعية تكنولوجيا الحديد والصلب الدولية (AIST)، التي تُعد من أكبر الجوائز الدولية في مجال صناعة الحديد والصلب عالمياً، حيث جاء في المرتبة 43 عالمياً، ليصبح هو أول شاب مصري وعربي يحصل على تلك الجائزة في تاريخ الجمعية.

وفي هذا السياق، أوضحت جمعية تكنولوجيا الحديد والصلب الدولية أنه تم منح الجائزة للمهندس المصري نظراً لإسهاماته الفنية والعلمية التي قدمها في مجال الحديد والصلب على المستوى المحلي والدولي، ونشر العديد من الأبحاث العلمية في المجال، والعمل على إنشاء وتأسيس أول فرع جديد للجمعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الجمعية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن المهندس المصري ساهم في ربط كلا المجالين الصناعي والأكاديمي معاً، من خلال مساعدة العديد من الباحثين في أبحاثهم، ودعم العديد من جمعيات الطلاب العلمية، وتسهيل العديد من الأنشطة الصناعية الأكاديمية.

وتخرج المهندس محمد سعيد من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قسم الكهرباء، وحصل على درجة الماجستير في العلوم في مجال هندسة البرمجيات، ويعمل حالياً كمدير لقسم نظم التشغيل والتحكم الآلي بكبرى شركات المجال في الشرق الأوسط.

وتم إنشاء أول فرع لجمعية تكنولوجيا الحديد والصلب العالمية (AIST) لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر فبراير الماضي، وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من 70 دولة.

ويضم فرع الشرق الأوسط العديد من الأعضاء من مختلف الدول، خاصةً بعد التواصل مع أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة في مصر وعدة دول، بهدف ربط التعليم الهندسي بالصناعة.