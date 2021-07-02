مدرسة تمريض الكهرباء 2021.. خضوع المتقدمين لاختبارات تمهيدية (تفاصيل)

اعلنت شركة الخدمات الطبية بالكهرباء، وضع خطة لتطوير الشركة ستنفذ على مراحل طبقا للأولويات من ضمنها إنشاء مدرسة للتمريض بمركز تدريب شركة القاهرة للإنتاج بجوار محطة كهرباء شمال القاهرة تكون مدة الدراسة بها 5 سنوات، على أن تشمل الدراسة اللغات والكمبيوتر والإتيكيت، فضلًا عن الدراسة الطبية مع التدريب العملي أثناء الدراسة على أحدث الأجهزة الطبية.

موافقة مبدئية لإنشاء مدرسة تمريض الكهرباء 2021

وأكد الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية بالكهرباء، حصول الشركة على موافقة مبدئية من وزارة الصحة بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنظام الخمس سنوات 2021 تكون تابعة للشركة، لافتا إلى أنه من المقرر الحصول على الموافقة النهائية واستقبال الراغبين في التقدم من الفتيات خلال شهر من الآن وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بتلك المدرسة.

اختبارات تمهيدية بمدرسة تمريض الكهرباء 2021

وأضاف رئيس شركة الخدمات الطبية، أن المتقدمين للالتحاق بالمدرسة سيخضعون لاختبارات تمهيدية متعلقة باللغة والكمبيوتر لاختيار الأشخاص المتميزين فقط لافتًا إلى أنه تم اختيار أحد المقار التابعة لشركة القاهرة للإنتاج بمنطقة السواح كمقر لمدرسة التمريض الجديدة، حيث من المرتقب أن تستقبل المدرسة 100 متقدمة تقريبًا خلال العام الحالي.

لن يقتصرعلى أبناء العاملين بمدرسه تمريض الكهرباء 2021

وأوضح أن المدرسة لن تقتصر على أبناء العاملين بقطاع الكهرباء فقط بل ستكون متاحة أمام الجميع ومن يرغب في التقدم عليه متابعة الإعلان عن الموعد المحدد لذلك، وأن الهدف من إنشاء تلك المدرسة هو تخريج كوادر تمريض على أعلى المستويات من الكفاءة والخبرة كى يستفيد منها قطاع الكهرباء والقطاعات الصحية الأخرى.

استحداث تخصصات جديدة بمدرسة تمريض الكهرباء 2021

وأضاف أنه من المقرر أن يتم استحداث تخصصات جديدة بتلك المدرسة، منها ما يتعلق بمكافحة العدوى والجودة ومهارات الاتصال ولغة الحوار كي يتم استخراج كوادر جديدة مختلفة ومتميزة.

تحويل المستشفى لصرح طبي شامل

وقال سليم ان الخطة تتضمن تحويل المستشفى لصرح طبي شامل متوفر به كافة إحتياجات المريض حيث يتمكن كل مريض يدخل المستشفى يتم علاجه داخلها دون الاحتياج لتحويله لمستشفيات أخرى بتوفير جميع الخدمات الغير متوفرة حاليًا مثل «العلاج الإشعاعي، جراحات القلب المفتوح، زراعة الكبد والكلى، وزراعة النخاع الشوكي».