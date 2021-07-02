رانيا يوسف تثير الجدل بـ4 إطلالات خلال عطلتها الصيفية (صور)

تواصل الفنانة رانيا يوسف، إثارة الجدل كعادتها مع كل إطلالة لها على الجمهور حيث تتمكن من تصدر الترند وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وبالفعل هذا ماحققته أيضًا رانيا يوسف من خلال إطلالتها الصيفية التي حرصت مؤخرًا على مشاركة جمهورها بها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قضائها للإجازة الصيفية الخاصة بها على أحد الشواطئ.

رانيا يوسف بكاش مايوه باللون الأحمر

وتحرص الفنانة رانيا يوسف، يوميًا على مشاركة جمهورها بإطلالة لها من على شاطئ البحر، بدأتها بنشر مجموعة من الصور لها بإطلالة خاصة بكاش مايوه باللون الأحمر أثناء تواجدها على أحد اليخوت في البحر، وهي الإطلالة التي تفاعل معها الجمهور بسبب جرأتها.

ولم تكتفِ رانيا يوسف، بهذه الاطلالة فقط، ولكنها شاركت جمهورها بمجموعة من الصور لإطلالة أخرى ظهرت فيها بمايوه وبرنيطة.

رانيا يوسف بفستان من أمام البحر

وهناك أيضا إطلالة أخرى لها من أمم أحد الشواطئ البحرية ظهرت فيها رانيا يوسف بفستان بحر مشجر بعدد من الورود.

لتعاود رانيا يوسف، مجددا إلى ارتداء اللون الأحمر، والذي يبدو أنه المفضل لديها من أمام البحر، فظهرت مجددًا بكاش مايوه باللون الأحمر، ولكنه كان الأجرأ وأثار الجدل بين جمهورها.

مسلسل المماليك

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف، تواصل تصوير مسلسل المماليك والذي تشارك فيه بجانب بيومي فؤاد، محمد لطفي، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، دولي شاهين، عمر حسن يوسف، وعدد أخر من الفنانين، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

مسلسل ملوك الجدعنة

أما عن أخر الأعمال التي كانت قد ظهرت بها الفنانة رانيا يوسف فكان مسلسل ملوك الجدعنة والتى شاركت فى بطلتة فى الموسم الرمضاني السابق مع مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، وعدد أخر من الفنانين، تأليف ورشة عبير سليمان واخراج أحمد خالد موسى.