اصطدام قطار «القاهرة - أسوان» بسيارة نقل اقتحمت منفذ الجزيرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور القطار رقم 90/2498 إكسبريس «القاهرة -أسوان» على منفذ الجزيرية بكم 602/800 بين المخادمة والجزيرية الذي يعمل بأجراس وأنوار ومعين عليه خفير منفذ وعسكري مرور، اقتحمت سيارة نصف نقل رقم «9158 هـ ط س» المنفذ من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار، ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر تنك سولار جرار القطار.

وأشارت الهيئة إلى أنه في تمام الساعة 11.00 ظهر اليوم الجمعة الموافق 2 / 7 /2021، جرى رفع السيارة، وتحرك القطار الساعة 11.30، بتأخير 55 دقيقة، ونتج عن ذلك تأخير 5 قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.

وتهيب الهيئة بقائدي المركبات ضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السكة الحديد، والتعليمات المرورية أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، للحفاظ على أرواحهم وسلامة مسير القطارات.