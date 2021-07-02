مفقود منذ أيام.. العثور على جثة شاب في مصرف زراعي بالفيوم

حررت أسرة شاب بلاغا باختفائه بقسم شرطة أول الفيوم، وعقب أيام من الواقعة عثر مزارع على جثته بمصرف كائن بمنطقة دلة أمام مستشفى الحياة، وجرى إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وانتشلت الجثة من المصرف، ونقلتها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ للشرطة بالعثور على جثة شاب في مصرف بالفيوم

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغاً لقسمم شرطة أول من أحد المزارعين بعثوره على جثة شاب في مصرف زراعي ملاصق لأرضه أمام مستشفى الحياة بمنطقة دلة.

الحماية المدنية تنتشل جثة شاب من مصرف زراعي

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف وفريق من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال جثة شاب ثلاثيني يدعى سامح سيد عبد الحفيظ، 35 سنة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

المجني عليه مريض نفسي ومبلغ باختفاؤه

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم أول الفيوم، أنّ الشاب المتوفي مريض نفسيا ومختفي منذ قرابة الأسبوع، وأبلغت أسرته باختفائه وكانوا يبحثون عنه.

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الوفاة هو سقوطه في المصرف وعدم تمكنه من الخروج لإصابته بمرض نفسي فتوفي غريقاً، أو أنّه تخلص من حياته وألقى نفسه في المصرف، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.