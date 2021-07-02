عاجل.. حريق هائل في مخزن قطن ببني سويف بسبب ماس كهربائي

شب حريق في مخزن قطن بجوار مزلقان الفيوم بالطريق الزراعي «الجيزة - أسيوط»، قرب مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، منذ قليل، ودفعت مديرية أمن بني سويف بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا، من شرطة النجدة بورود بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن قطن بالواسطى شمال المحافظة، فوجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى إلى مكان الحريق، وقوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف بقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين من المعاينة نشوب الحريق في المخزن ورجحت التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة الواسطى أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وعدم وجود أي شبهة جنائية.

تحرر محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي وجهت رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، فضلا عن حصر التلفيات والخسائر وإخطار الجهات المعنية للتعامل مع الموقف.