أفضل وقت لشرائح الأضحية.. رئيس شعبة القصابين يوضح

يعد شراء الأضحية من مظاهر احتفال المصريين بعيد الأضحى، وهي عادة مصرية قديمة يحرص عليها القادرين من المواطنين، وسنة نبوية أيضًا، يتقرب بها المسلمون إلى الله بالتضحية بأحد الأنعام «خروف، أو بقرة، أو جمل» وتوزيع لحومها على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم.

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يقبل الكثيرون على «شوادر الأضاحي» لشراء الأضحية، والكثير منا لا يعرف التوقيت المثالي للشراء، بسبب عدم قدرته على توفير مكان يتركها فيه المضحي قبل ذبحها.

وقال محمد شرف رئيس شعبة القصابين، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه يجب على المواطنين الراغبين في شراء أضحية العيد، الشراء قبل العيد بأسبوع، مضيفًا أن بسبب صعوبة ترك الأضحية في المنزل هو الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وأن هذه الفترة من كل عام يواجه البعض حيرة عند شراء الأضحية المناسبة، نظرا لعدم خبرة البعض في اختيار الأضحية المناسبة.

شراء الأضحية قبل العيد بأسبوع بسبب ارتفاع الحرارة

وأضاف «شرف»، أن يتم اختيار الأضحية بشكل دقيق وفحصها جيدا، ناصحا المواطنين بأن لا يقوم بأخذ الأضحية بعد الشراء مباشرة، ومن الأفضل الانتظار نصف ساعة، يراقب فيها الأضحية حتى يتأكد أنها سليمة تماما، بالإضافة إلى الابتعاد عن الخراف التي لها فرو كثيف، حيث تخدع بشكلها المشتري، ويظن أنها تحوي لحمًا كثيرًا، ويمكن اكتشاف الأمر بسهولة عن طريق «بيت الكلاوي»، والذي يقع خلف «اللية»، حيث يجب أن يكون ممتلئًا وليس فارغًا.

وأوضح «شرف» أن الوزن المثالي للخراف ما بين 50 إلى 60 كيلوجرامًا، حتى يكون جيد اللحم، ومن حيث السن، أفضل أنواع الخراف هي التي يتراوح أعمارها من عام ونصف إلى عامين، حيث إن اللحم يكون أفضل، ولا يأخذ وقتًا طويلًا في الطهي، مؤكدًا أنه من الممكن التعرف على الخروف الجيد، عن طريق عمر الخروف من أسنانه، فإذا كانت أسنانه الأمامية متساوية فهو صغير السن، وإذا كان لديه «جوزين» كبار في الأمام، فهو في سن الرشد المناسب للشراء، أما إذا كانت أسنانه كلها كبيرة فهو عجوز ولا يفضل شراءه لعدم جودة لحمه.