مى حلمى ردا على سؤال بتعيشي حالة حب حاليا: «احتمال وممكن»

كشفت مى حلمى عن أنها تعيش قصة حب حاليا وذلك من خلال نشرها اليوم الجمعة، عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام»، لقاء تليفزيونى، أجرته مؤخرا مع الاعلامية سارة دندراوى عبر شاشة قناة العربية، حيث تلقت فيه سؤال من مذيعة البرنامج: «هل بتعيشي حالة حب حاليا؟»، لترد مى حلمى «احتمال»، لكن للتأكيد عاودت المذيعة سارة دندراوى السؤال قائلة: «احتمال الأقرب لنعم؟»، لتجيب حلمى قائلة «ممكن».

بينما تفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو، متمنين لها السعادة فى حياتها، حيث قالت أحد المتابعين: «حبيبتى تستاهلى كل حب الدنيا أجمل وأحلى وأجمد لغز».

يذكر أن مى حلمى انفصلت مؤخرا عن المطرب محمد رشاد بعد زواج دام لفترة قصيرة.

تفكير مى حلمى فى الاعتزال

وكانت مى حلمى أعلنت مؤخرا تفكيرها فى الاعتزال تماما وذلك من خلال بوست نشرته عبر خاصية ستورى على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام قالت فيه: «افكر جديا فى اعتزال كل شئ مهنتى كمذيعة والسوشيال ميديا نهائيا وكل شئ كل ماتعرفه الناس لا أريده».