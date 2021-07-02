متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2021؟.. التعليم تجيب

بعد الانتهاء من الامتحانات، دائما ما يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة، لذلك جاوب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني على سؤال «متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2021»، قائلاً: «من المقرر إعلان النتيجة بعد 10 أو 12 يوما من خلال هذا الرابط»، مؤكدا أن امتحانات الدبلومات الفنية عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية لمواجهة الفيروس.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في القاهرة، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تعلنها وزارة التربية والتعليم، لأنها هي الجهة الوحيدة المنوطة بذلك، موضحا أن الصفين الأول والثاني الثانوي يتم إعلان النتيجة من قبل المديريات، مشيرا إلى أن المديرية حرصت على التنسيق المتواصل مع الوزارة بشأن سير العملية الامتحانية.

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2021؟

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، موضحا أنه تم تكثيف جميع الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية بصفة متواصلة، مؤكدا أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية، بالإضافة إلى غرفة عمليات في المديرية لمتابعة مستجدات سير العملية التعليمية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. عقدت ورقيا

وتابع مدير التعليم الفني بالقاهرة، أن الامتحانات عقدت ورقيا، موضحا أن حالات الغش في الامتحانات كانت قليلة، مؤكدا أنه تم التأكيد على جميع المراقبين بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول، مشيرا إلى أن ما يثار بشأن إعلان الحد الأدنى للتنسيق الثانوي الفني غير صحيح.

وأضاف الدكتور خالد عبده، أنه تم التأكيد على مديري مدارس الثانوية الفنية في جميع الإدارات التعليمية بضرورة عدم قبول أي أوراق للتقديمات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق، مؤكداً أنه سيتم إعلان الحد الأدنى للتنسيق خلال أيام.