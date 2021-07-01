«تعليم القاهرة» لـ«المدارس الفنية»: لا تقبلوا ملفات الطلاب قبل التنسيق

شددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة القاهرة، على مديري مدارس الثانوية الفنية (الصناعي والمهني والتجاري والفندقي)، بعدم قبول أي ملفات للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس التعليم الفني، إلا بعد صدور التنسيق وإرساله إلى المدارس معتمدا، بعد عرضه على وكيل أول الوزارة ومحافظ القاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بالقاهرة لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على مديري التعليم ومديري إدارات التعليم الفني، بالاضطلاع بمسؤولياتهم في هذا الشأن، من خلال المتابعة الدورية للمدارس والتأكد من عدم قبول أي ملفات للطلبة الجدد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ونفى «عبده» التنسيق المتداول بشأن الدبلوم الفني الصناعي 2021 نظام 3 سنوات، في المدارس الفنية بالمحافظة، مؤكدا أنّ لكل مدرسة فنية تنسيق مختلف سيتم الإعلان عنه قريبا، كما أنّ تحديد الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة يعود إلى كثافتها الطلابية بعد التنسيق مع الإدارة التعليمية واعتماد التنسيق من قبل المحافظ.

«عبده»: امتحانات الدبلومات الفنية سارت بصورة منتظمة

وفي سياق منفصل، قال الدكتور خالد عبدة، إنّ امتحانات الدبلومات الفنية تنتهي اليوم، حيث عقدت الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّه جرى توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية.

وأضاف مدير التعليم الفني، أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة، وسط تطبيق جميع الإجراءات لمواجهة الغش في الامتحانات، لافتا إلى أنّه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب على مدار أيام عقد الامتحانات.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وأكدت الوزارة أنّ الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.