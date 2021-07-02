أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة 2021، وتتمثل هذه المواد في مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية ومادة الاقتصاد، بالإضافة إلى مادة الإحصاء وتراجمها، موضحة أن هذه الامتحانات تبدأ غدا السبت الموافق 3 يوليو الجاري في المنازل، لجميع طلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين (STEM)، بجانب طلاب الدمج والمكفوفين، موضحة أنه سيتم إتاحة هذه الامتحانات من خلال هذا الرابط.

تعليمات امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة: تعقد في المنازل

وأضافت الوزارة، أن امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة تعقد على نمط «بوكليت»، مؤكدة أن الطالب يقوم بطباعتها من خلال الموقع الإلكتروني لها، والإجابة عليها ثم تسليمها لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحانات النهائية التي تعقد 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية و11 لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المدارس الدولية سيتم تسليم الامتحانات عن طريق مندوب المدرسة للجنة النظام والمراقبة.

وتابعت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم توفير الامتحانات على موقعها الرسمي «نسخة مبصر» وتسليمها في أول أيام الامتحانات «نسخة برايل» أوراق إجابة، موضحة أن من حق الطالب الاختيار بين الإجابة على أسئلة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بمرافق أو إجابتها بطريقة «برايل».

امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة: سيتم توفيرها على موقع الوزارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية سيتم توفيرها على شكل كراسة الأسئلة على موقعها الإلكتروني، مؤكدة على ضرورة الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة، وتسليمها لمندوب المدرسة.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد على البابل شيت فقط، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على الطلاب بضرورة فهم المقررات الدراسية جيداً، ولاستفادة من جميع مصادر التعلم.