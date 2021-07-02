لمتوسطي ومحدودي الدخل.. شروط الحصول على شقة في المدن الجديدة بالتقسيط

تساؤلات عدديدة شهدتها محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، حول شروط الحصول على شقة لمتوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال هذا التقرير، بعنوان «لمتوسطي الدخل.. 10 شروط للحصول على شقة في المدن الجديدة بالتقسيط».

شروط الحصول على شقة لمتوسطي الدخل

ومن أجل الحصول على شقة بفائدة 3% وسداد لمدة 30 سنة ضمن مبادرة التمويل العقاري، يجب أن تتوافر شروط الحصول على شقة لمتوسطي الدخل لمن يريد التقدم للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، ويأتي في مقدمة تلك الشروط: أنّ يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

كل ما تريد معرفته عن شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري؟ كانت ضمن التساؤلات التي تجيب عنها «الوطن»، ضمن هذا التقرير، حيث إن من بين شروط الحصول على شقة لمتوسطي الدخل، ما يتعلق بالحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للفرد الأعزب 1.1 مليون جنيه، أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه للأسرة.

شروط الحصول على شقة بفائدة 3%

وضمن شروط الحصول على شقة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري، جاءت قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى للفرد الأعزب 15% من إجمالي قيمة الوحدة، والأسرة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.

ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مبادرة التمويل العقاري

ويعتبر من ضمن شروط الحصول على شقة لمتوسطي الدخل، وهي ضمن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية لزوجته.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية لأولاده القصر.

- ألا يكون سبق تخيص وحدة سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ما هي مبادرة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي، عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، والتي تشترط أنّ تكون الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وكذلك جاهزة للمعيشة، ومن أهم الشروط أن تكون مسجلة، وليس عليها أي مخالفات، وتوفر مبادرة التمويل العقاري 2021، التمويل اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة التمويل العقاري، بسعر فائدة 3% متناقصة لمدة سداد تصل إلى 30 سنة.

شروط الحصول على شقة لمحدودي الدخل

تشهد محركات البحث تساؤلات عديدة حول شروط الحصول على شقة لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021، وهو الامر الذي يختلف عن شروط الحصول على شقة لمتوسطي الدخل، حيث إن من شروط الحصول على شقة لمحدودي الدخل، أنّ يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للشخص الأعزب لا يتجاوز 4.5 الف جنيه، والأسرة محدودة الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لا يتجاوز 6 آلاف جنيه.

مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

ومن ضمن شروط الحصول على شقة لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري، أنّ تبلغ نسبة المقدم المدفوع للبنك من العميل 10% من إجمالي قيمة الوحدة.

وفيما يتعلق بسعر الوحدة لمحدودي الدخل، فإن هذا الأمر يتوقف على سعر الوحدة على ما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو ما لا يتعدى 350 ألف كتمويل لشراء الوحدة.