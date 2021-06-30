شروط مبادرة التمويل العقاري: تشمل كبار السن وأصحاب المهن الحرة

منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وبالتقسيط على 30 عاما، تحت رعاية البنك المركزي، ومؤخرًا صدر بيان بالشروط الواجب توافرها بالفئات المختلف مثل الأشخاص ذوى الإعاقة أو أصحاب المهن الحرة أو كبار السن.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، نستعرض الشروط الواجب توافرها في الفئات المختلفة للانضمام لمبادرة التمويل العقاري التابعة للبنك المركزي.

الشروط العامة للانضمام لمبادرة التمويل العقاري

الشروط العامة للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، لا تختلف عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- عدم استفادة العميل أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.

شروط استفادة أصحاب المهن الحرة من مبادرة التمويل العقاري

ووضع البنك المركزي بعض الشروط حتى يتمكن أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وهي:

- وجود دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه.

- رصيد وحركة حساب توفير البريد.

- رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن «إن وجد».

- وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به، من خلال «فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت».

- عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.

- الأعباء الاجتماعية مثل «إعالة الأبناء، الأب والأم،».

- عمل الزوجة «إن وجد».

- نوع ومنطقة السكن.

وحتى يتمكن أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من مبادرة المركزي، يجب توفير المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

- إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون.

- قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد.

- شهادة إثبات الدخل.

شروط حصول ذوى الإعاقة على مبادرة التمويل العقاري

ووفقا لبيان سابق للبنك المركزي، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم إثبات دخل، يتم التعامل معهم من خلال القيم، حيث يقوم البنك بالتأمين ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي، بالإضافة إلى تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل وثائق تأمين جماعية.

وتتم الإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء من ذوي الإعاقة، بالحصول على شهادة الدخل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى إيصال مرافق.

شروط حصول كبار السن على مبادرة التمويل العقاري

وأعلن البنك المركزي، شروط استفادة أصحاب المعاشات (كبار السن)، ممن هم فوق عمر الـ60 عاما، على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي جاءت كالآتي:

- سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

- ألا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، بالإضافة إلى تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

والمستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات، للحصول على وحدة سكنية، هي:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن».

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».