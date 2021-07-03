يبدأ الاثنين المقبل.. تعرف على تفاصيل طرح أراضي بـ 12 مدينة جديدة

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة اللواء د.م / حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة، فتح باب التقدم لحجز قطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة في عدد من المدن الجديدة، و«الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز ملامح الطرح الجديد وهي كالتالي:

1 - المدن التي سيجرى طرح الأراضي بها هي: ( العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر «شرق بورسعيد» – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة).

هيئة تعاونيات البناء والإسكان تطرح قطع أراضٍ في 12 مدينة جديدة

2 - الطرح يأتي في إطار مخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لدعم منظومة الإسكان التعاوني، ولتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية.

3 - الطرح أيضاً في إطار البروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 19 يناير 2014 لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة.

4 - كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى تباع بالمقر الرئيسي للهيئة بشارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – محافظة القاهرة، وذلك بدءاً من يوم الاثنين المقبل الموافق 5 يوليو الجاري في الساعة التاسعة صباحاً حتى يوم الخميس الموافق 29 يوليو الحالي.

آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر القادم

5 - تسلم كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي المتاحة للحجز، لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

6 - يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضي لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عملها، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً.

الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق

7 - الالتزامات المالية وأسلوب السداد طبقاً لما هو وارد بكراسة الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية ومقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان www.moh.gov.eg .

8 - حددت الهيئة أرقام: 22724897 – 22724898 – 22728653-

وذلك للاستعلام والرد على أي استفسارات، خاصة بالأراضي، وباقي مشروعات الهيئة.