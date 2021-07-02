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محمود مسلم

البناء.. 9039 مشروعاً قومياً في عهد «السيسي»

كتب:

محمد مجدى
09:36 م | الجمعة 02 يوليو 2021
الرئيس يتابع المشروعات على أرض الواقع

الرئيس يتابع المشروعات على أرض الواقع

نفذت الدولة مشروعات عدة، منذ عام 2014 حتى الآن، منها استراتيجية الدولة فى إحلال واستحداث الطرق والكبارى، ليس ذلك فقط، بل عملت الدولة بكافة مؤسساتها بعد 2014 فى ملف القضاء على المناطق العشوائية وتوفير مساكن لائقة لقاطنيها، وتوفير مدن الجيل الرابع، التى توفر 6 ملايين فرصة عمل سنوية.

 حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى شهر يونيو 2014 على التركيز على المشروعات التنموية والخدمية، وفى القلب منها «المشروعات القومية»، بما يعود بالنفع على مستوى معيشة المواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطنى للبلاد، ويقلل البطالة. ويبلغ عدد المشروعات القومية التى عملت الدولة على تنفيذها فى الفترة من 2014 حتى منتصف عام 2020، نحو 9 آلاف و39 مشروعاً قومياً. وتستعرض «الوطن» فى السطور التالية أبرز المشروعات فى مختلف القطاعات، والتى تغير وجه الحياة على أرض مصر.

 

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