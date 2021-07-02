أخبار كورونا في القليوبية.. 80715 مواطنا حصلوا على اللقاح بـ9 مراكز

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم اليوم، بلغ 141 مواطنا ليصل عدد من حصلوا على اللقاح منذ بداية الحملة حتى اليوم 80715 مواطنا.

وأكدت المديرية في بيان لها، اليوم، أن 14330 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و12757 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و12857 تلقوا التطعيم من مركز طبي حجازي بشبرا.

كما حصل 11923 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7733 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و 6963 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3222 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4963 حالات بالوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور، و6977 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، في بيانها، أن تطعيمات لقاح كورونا تجرى بمراكز التطعيمات المخصصة وتضم: «مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمي باسنيت ، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبي الحي الثاني بالعبور»، وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 13536 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة في التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.