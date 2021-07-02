أخبار كورونا في القليوبية.. 80715 مواطنا حصلوا على اللقاح بـ9 مراكز
كتب:
حسن صالح
01:57 م | الجمعة 02 يوليو 2021
تطعيم لقاح كورونا بالقليوبية
أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم اليوم، بلغ 141 مواطنا ليصل عدد من حصلوا على اللقاح منذ بداية الحملة حتى اليوم 80715 مواطنا.
وأكدت المديرية في بيان لها، اليوم، أن 14330 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و12757 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و12857 تلقوا التطعيم من مركز طبي حجازي بشبرا.
كما حصل 11923 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7733 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و 6963 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3222 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4963 حالات بالوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور، و6977 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.
وأكدت المديرية، في بيانها، أن تطعيمات لقاح كورونا تجرى بمراكز التطعيمات المخصصة وتضم: «مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمي باسنيت ، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبي الحي الثاني بالعبور»، وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 13536 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.
وأوضحت المديرية، أنها مستمرة في التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.