انهيار منزل متهالك بالحوامدية والمحافظ يوجه بالتعامل السريع

تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغاً، مساء اليوم الجمعة، بانهيار منزل قديم مكون من دورين، مقام بالطوب اللبن، في قرية «أم خنان»، التابعة لمدينة الحوامدية، دون ورود أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

وعلى الفور، أصدر محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، توجيهات عاجلة إلى رئيس مدينة الحوامدية، بسرعة الانتقال إلى العقار المشار إليه، والتعامل السريع مع الحادث، حفاظاً على سلامه المواطنين، والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له.

وتوجهت لجنة فنية من رئاسة المدينة إلى موقع الحادث، لمعاينة للعقار المنهار على الطبيعة، حيث تبين أنه مقام على مساحة 80 متراً مربعاً، وغير مأهول بالسكان، وبه عدد من الحوائط المعلقة والمعرضة للانهيار، مما يشكل خطورة على سلامة المارة.

وقامت مدينة الحوامدية على الفور، بمتابعة رئيس المدينة، مجدي محب، بإزالة تلك الحوائط حتى سطح الأرض، ويجري حالياً رفع مخلفات الهدم، لتمهيد الطريق أمام حركة سير المواطنين.

ونوهت المحافظة إلى أن الحادث لم يؤثر على العقارات المجاورة له والمقامة بأعمدة خرسانية، ولم يسفر عنه أي إصابات بين المواطنين.