الحد الأقصى.. 90 ألف زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 90 ألف مواطن لقاعات المعرض، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى التي حددتها إدارة المعرض للحضور اليومي للمعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن اليوم الثاني للمعرض ورغم بدء فتح البواب أمام الجمهور في الواحدة ظهرا، إلا أنه شهد حضورا جماهيريا كبيرا، الأمر الذي تطلب معه غلق قاعاته أكثر من مرة نتيجة وصولها للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية، مضيفًا أن الجمهور انتظر في الخيام والبرجولات التي أعدت للانتظار تفاديا للتكدس الجماهيري.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام دورته الـ52 تحت عنوان «في القراءة حياة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية، ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك»، التي يخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول، والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، بالإضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.