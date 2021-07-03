بورصة نيويورك تغلق على ارتفاع أغلب مؤشراتها و«داو جونز» يربح 1%

سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، مدعومة ببيانات إيجابية حول نشاط قطاع التوظيف في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 152.82 نقطة بما يعادل 0.44% ليحقق 34786.35 نقطة، فيما أغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» مرتفعاً 32.4 نقطة أو 0.75% ليسجل 4352.34 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، صعد «مؤشر ناسداك المجمع» 116.95 نقطة أو 0.81% ليحقق 14639.33 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ربح «داو جونز»، 1%، وتقدم «ستاندرد أند بورز»، 1.7%، فيما صعد «ناسداك»، 1.9%.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات التجارة الخارجية من مكتب تعداد الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن صادرات النفط الخام الأمريكية بلغت 2.71 مليون برميل يوميا في مايو الماضي، مقارنة مع 3.24 مليون برميل يوميا في أبريل من العام الجاري.

واستقرت الصادرات إلى الهند تقريبا عند حوالي 361 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت الشحنات إلى كندا لنحو 272 ألف برميل يوميا ىمقارنة بنحو 354 ألف برميل يوميا في الشهر السابق، فيما تراجعت صادرات الخام إلى هولندا، وهي من أكبر الوجهات، إلى حوالي 245 ألف برميل يوميا مقارنة مع 425 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي.

شركات الطاقة الأمريكية تزيد حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الثالثة في 4 أسابيع

وزادت شركات الطاقة الأمريكية حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الثالثة في 4 أسابيع، وقالت شركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز» في تقرير، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع 5 إلى 475، أمس الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وكانت أسعار النفط، استقرت، أمس الجمعة بعد أن استأنف وزراء «أوبك +» محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا لتبلغ عند التسوية 76.17 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.6% أمس الأول الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 7 سنتات لتبلغ عند التسوية 75.16 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% أمس الاول الخميس، لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.