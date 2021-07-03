اليوم.. تحصيل آخر فاتورة كهرباء بالأسعار القديمة

تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية، اليوم السبت، تحصيل فواتير استهلاك شهر يوليو «آخر فاتورة» بالأسعار القديمة، قبل تطبيق أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة بالزيادة «2021-2022»، التي ستطبق على فواتير شهر أغسطس المقبل.

مراجعة الفواتير واستبعاد القراءات الشاذة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قيام شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بإجراء عملية المراجعة لفواتير استهلاك شهر يوليو؛ لاستبعاد القراءات الشاذة واستخراج فاتورة تعبرعن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين بدون أخطاء.

استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع وذكية

وكانت شركات توزيع الكهرباء، بدأت منذ أول أمس، تطبيق الزيادة في شرائح الاستهلاك الجديدة على استهلاكات 10 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع؛ طبقا لخطة وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة في استبدال 33 مليون عداد تقليدي قديم بأخر مسبق الدفع وذكي.

قيمه رسوم خدمة العملاء على فواتير الاستهلاك

وتستعرض «الوطن» قيمة رسوم خدمة العملاء التى يتم إضافتها على إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، بعد إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، حسب استهلاك كل شريحة ووفقًا للأسعار الجديدة «2021-2022»، على النحو التالي:

رسوم خدمة العملاء للقطاع «المنزلي»

- القراءة «صفر» 9 جنيهات.

- الشريحة الأولى من كيلو وات إلى 50 كيلو وات «جنيه واحد» فقط.

ـ الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «جنيهان».

ـ الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «6 جنيهات».

ـ الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «11 جنيهًا».

ـ الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «15 جنيهًا».

ـ الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات «25 جنيهًا».

ـ الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات «40 جنيهًا».

رسوم خدمة العملاء للقطاع "التجاري"

- القراءة «صفر» 9 جنيهات.

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات «5 جنيهات».

- الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات «15 جنيهًا».

- الشريحة الثالثة من 251 حتى 600 كيلو وات «20 جنيهًا».

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات «25 جنيهًا».

- الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات «40 جنيهًا».