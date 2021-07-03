«تغير المناخ» يكشف سر ارتفاع درجة الحرارة هذا الأسبوع: منخفض الهند

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة في مصر هذا الأسبوع، موضحاً أن ذلك يرجع إلى تمدد ثلاثة منخفضات جوية، هي منخفض الهند الموسمي من شبة الجزيرة العربية، ومنخفض شمال السودان، وتحرك كتلة سطحية من الهواء الساخن من شرق ليبيا، الأمر الذي تسبب في جلب تيارات شديدة الحرارة.

وتوقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ، استمرار درجات الحرارة في معدلاتها السابقة.

سر ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف «فهيم»، ان سر ارتفاع درجات الحرارة في مصر هذ الاسبوع يعود إلى تلاقي منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة الهابط من اتجاه الشرق والشمال الشرقي، والمحمل بالرطوبة العالية، مع منخفض شمال السودان الموسمي المستمر من فترة مع تحرك كتلة سطحية من الهواء الساخن من شرق ليبيا، الأمر الذي تسبب في الموجة الحارة، والتي بلغت فيها درجات الحرارة معدلات تزيد عن 43 درجة مئوية، وكذلك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة أدت إلى الشعور أكثر بالحرارة وزيادة درجة الحرارة ليلاً، مع نشاط متقطع للرياح الساخنة في صورة هبات قصيرة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في جنوب مصر

وأكد رئيس المركز، أن خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة ستزيد بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان القريب من أسوان، وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة وهي الأخطر، حيث تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، محذراً من التعرض لضربات الشمس.

ولفت إلى أن ذلك سيؤثر على مناطق جنوب الصعيد بشكل كبير، وتحديداً محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث سجلت تلك المحافظات درجات حرارة بلغت 44 درجة، كما ارتفعت فترات سطوع الشمس ولم تؤدي إلى ظهور أي سحب خلال ساعات النهار.

ما هو منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة؟

ومنخفض الهند الموسمي له تأثير حراري على قارات آسيا وأفريقيا وأوروباء، وسبب تسميته بالنهد الموسمي يعود إلى انه يبدأ في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يبدأ في التعاظم والتمدد على القارات الثلاث محدثاً ارتفاعاً في درجات الحرارة في شهري يونيو ويوليو، إلى أن يضعف بداية من شهر سبتمبر تدريجياً نهاية أكتوبر، وبسببه ترتفع درجات الحرارة في المناطق التي يمر بها وتحديداً إيران والجزيرة العربية ومصر وبلاد الشام وتركيا، وتصل فيه درجة الحرارة في بعض المناطق بالجزيرة العربية وإيران إلى 50 درجة مئوية.