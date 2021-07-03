قتله ابنه.. النيابة تأمر بتشريح جثة «الشيخ ماهر» إمام مسجد بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بميت غمر بمحافظة الدقهلية، بنقل جثة «الشيخ ماهر» إمام جامع في قرية سنتماي بمحافظة الدقهلية، إلي مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وطلبت التحفظ علي المتهم «نجل المجني عليه» لحين ورود تحريات مباحث ميت غمر عن الواقعة وملابساتها، وطلبت من أسرة المتهم تقديم ما يفيد بأنه مريض نفسي.

الأهالي: الشاب قتل والده وأصاب والدته وجلس يبكي بينهما

وفوجئ أهالي قرية سنتماي، مركز ميت غمر، بخروج شاب من بيته وملابسه ملطخة بالدماء ، ثم عاد ودخل البيت مرة أخري، وتبين أنه قتل والده بسكين المطبخ وأصاب والدته وعاد ليجلس بينهما يبكي حزنا على ما فعل، وذلك بعد أن أكدت والدته أنه مريض نفسي ويعاني حالة اكتئاب منذ فترة.

ورود بلاغ بالواقعة لمركز شرطة ميت غمر

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من أهالي قرية سنتماي يستغيثون بالشرطة؛ لوجود قتيل ومصابة بالقرية، بعد أن طعنهما ابنهما بسكين مطبخ.

وانتقل ضباط وحدة مباحث ميت غمر، إلي مكان الواقعة للفحص وتبين وجود جثة «ماهر.ا.ع»، 66 عامًا، ويناديه أهالي القرية بـ«الشيخ ماهر»، إمام وخطيب بمساجد سنتماي، وبجواره زوجته، وبينهما يجلس الابن «محمد، 32 سنة»، وملقي بجواره سكين المطبخ الذي استخدمه في الواقعة.

الأم: ابني مريض نفسي

وبسؤال الأم المصابة في محضر الشرطة أكدت أن غبنها محمد مريض نفسي ويعالج منه منذ فترة ودخل في نوبة اكتئاب، إلا أنه فوجئت به مصاب بحالة هياج نفسي، وأخذ سكين المطبخ وانهال علي والده به، وعندما حاولت منعه أصابها أيضا، و جلس بعدها بينهما بعد أن هدأ يبكي حزنا علي ما حدث حتى جاءت قوة من الشرطة وألقت القبض عليه.

ورصدت كاميرات المراقبة في المنطقة الشاب وهو يخرج من البيت وملابسه ملطخة بالدماء، وذلك بعد أن أبلغ الأهالي الشرطة والتي حضرت للقبض علي المتهم.

وأكد أهالي القرية أن «الشيخ ماهر- المجني عليه»، يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي القرية، وكان يعمل إمامًا وخطيبًا في مسجد الزاوية، ومسجد العوايضة بالقرية، والجميع يشهد له بالسيرة الطيبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.