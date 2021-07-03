حكم تاريخي ينتصر للمرأة بعد تعرضها للتحرش

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص في الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق عليا، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأيدت الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار التأمين الصحي بكفر الشيخ، بعدم تمكين سيدة عاملة بالتأمين الصحي لاستكمال عملها، بحجة تعرضها للتحرش.

وتعرضت السيدة للتحرش الجنسي البشع من مجموعة من الشباب، في شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها، وجاء قرار عدم تمكينها من دخول المستشفي، بأن ذلك يحرج زميلاتها في العمل، وأمرت المحكمة التأمين الصحي بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها، وقررت منح المُتحرش بها إجازة حتى تتعافي عصبيًا ونفسيًا من أثار التحرش دون عائق أو قيد.

وترجع وقائع القضية إلى مايو 2009، حينما غادرت السيدة عملها بمستشفى التأمين الصحي بشارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ، متجهة إلى منزلها وفوجئت بمجموعة من الشباب يحاولون التحرش بها فاستنجدت بالمارة فلم يغثها أحد، وتحرشوا بها في كل جسدها بلا هوادة وفي أماكن العفة بلا رحمة وهتكوا عرضها.

وأُصيبت السيدة بصدمة عصبية سيئة لازمتها عامين، وحينما ذهبت لعملها فوجئت بمدير مستشفى التأمين الصحي يرفض دخولها؛ بحجة أن وجودها يسبب حرجًا لزميلاتها بسبب ما تعرضت له من تحرش، ثم قررت العاملة في أكتوبر 2012 بعد تعافيها من الصدمة العصبية اللجوء إلى المحكمة العمالية بكفر الشيخ، طالبة تمكينها من دخول العمل وظلت قضيتها تتداول سنتين.

وفي عام 2014 حكمت المحكمة العمالية، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، وعلى الفور حددت لها مجلس الدولة جلسة عاجلة وقررت المحكمة ان تكون الجلسة سرية، ومنحت المحكمة الهيئة أسبوعين فقط لبيان أسباب امتناعها عن تمكين السيدة من العودة لعملها.

فتقدمت هيئة التأمين الصحي بمذكرة طلبت فيها برفض القضية بحجة أن وجودها سوف يسبب حرجا لباقى السيدات بالتأمين الصحي، فقرر القاضى على الفور حجز الدعوى للحكم ونطق بأحقية السيدة باستلام عملها بالتأمين الصحي بكفر الشيخ فورا دون عائق أو قيد واعتبار المدة السابقة إجازة حتى تتعافي واستقبلت نطق القاضى بالبكاء أيضا لكنه بكاء الفرحة بعد الصبر .

ولم تدم فرحة السيدة المسكينة طويلاً بعد أن أنصفها القاضي، ولم تسلم من ملاحقة هيئة التأمين الصحي لها بعد إنصافها فأقامت هيئة التأمين الصحي طعنها رقم 57813 لسنة 60 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا في أغسطس عام 2014 في الحكم الصادر لصالح العاملة، واستمرت المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعن حتى قضت في 2021 بإجماع الآراء برفض الطعن، وتأييد حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ بكامل حيثياته وأصبح حكمًا نهائيًا وباتًا.