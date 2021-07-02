3 رجال شرطة للجنة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع العصا الإلكترونية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تزامناً مع استعداداتها المكثفة لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، خطاباً لجميع المديريات، بضرورة التنبيه على إعادة توزيع العصا الإلكترونية بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول، على لجان سير امتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن توفير ثلاثة أجهزة للقياس الحرارى لكل لجنة.

وأضافت الوزارة فى الخطاب، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجب على جميع المديريات ضرورة الاتصال بفرع التأمين الصحى بالنسبة للجان التى يخضع طلابها لنظام التأمين الصحى وبمديرية الشئون الصحية بالنسبة للجان التى لا يخضع طلابها لنظام التأمين، وضرورة إخطارها بمقار لجان سير الامتحان لاتخاذ إجراءات تزويـد كـل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحان بيومين على الأقل.

ونوهت الوزارة على جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة إخطار مديرية الأمن بمقار لجان سير الامتحان لتعيين الحراسة اللازمة بواقع ثلاثة من رجال الشرطة لكـل لجنة بالإضافة إلى ثلاث ورديات على مدار الأربع والعشرين ساعة بفردين لكل وردية على أن يكون منهما ضابط على الأقل. وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من أن جميع اللجان الواردة بالكشوف هى مقار نفس المدارس التى جرى ترشيحها، وأنه لم تتم أى تعديلات فى أسماء هذه المدارس أو تغيير فى مقار اللجان، مؤكدة على ضرورة التأكد من أن كل لجنة تستوعب أعداد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان بها وتزويد تلك اللجان بالأثاث المناسب، وطبقاً للسعة القصوى للجنة والأدوات وجميع التجهيزات لكل طالب بحد أدنى 100 جنيه لكل لجنة، كما شددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة لأعضاء اللجنة المختصة بقبول الاعتذارات بمعرفة مسئولى الأمن بالمديرية ورجال الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بتعقيم المقر يومياً طوال فترة الاعتذارات.