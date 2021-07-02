«حلوا امتحانات كتير».. نصائح أوائل الثانوية العامة العام الماضي

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، فقرة خاصة بمناسبة قرب موعد امتحانات الثانوية العامة، التي تبدأ بعد أيام قليلة، إذ استضاف عددا من أوائل العام الدراسي الماضي.

وحل عمر وائل، الأول على الثانوية علمي رياضة مكرر، وريموندا أيمن، ثاني مكرر أدبي، وروان أحمد، الأولى مكرر علمي علوم، ضيوفًا في الفقرة وقدموا نصائحهم لطلاب الثانوية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أبرز نصائح أوائل المرحلة الثانوية العام الماضي، قبل بداية الامتحانات بعدة أيام:

1- يفضل مذاكرة مادة اللغة العربية فقط، مع مراجعة بعض الأجزاء البسيطة للمواد الأخرى.

2- يجب حل مسائل كثيرة في مادة الفيزياء قبل الامتحان، لأنها أهم من الجزء النظري ويستحسن مراجعة الأفكار المهمة بدلا من حل مسائل جديدة منعا للتخبط وتلاشي الأفكار.

3- افهم الرياضيات جيدا حتى تتمكن من جمع أكبر قدر من الأفكار وهو ما يساعد على حل المسائل.

4- يمكن مذاكرة الفصل الواحد في مادة التاريخ على يومين، مع ضرورة تمييز الأحداث والشخصيات المهمة والرجوع إليها باستمرار.

5- النظام التعليمي أصبح أصعب من ذي قبل، لأن الامتحانات ستعتمد على البحث، وبالتالي يجب زيادة حل الأسئلة والمسائل والامتحانات.

6- يجب فهم ومعرفة أساسيات المعادلات الكيمائية والعمل على مراجعتها وحل مسائل كثيرة.

7- الأساس في المذاكرة خلال فترة الامتحانات هو «الحل وتمييز الإجابات المهمة» من أجل معرفة الأجزاء الأصعب بالنسبة إلى كل طالب ومذاكرتها بشكل أفضل.

8- يجب تقسيم منهج النحو وتحديد الدروس والقواعد الأصعب وحل أكبر قدر ممكن من الأسئلة.

9- لا ينصح بالاكتفاء بحفظ القواعد اللغوية والكلمات فقط، لكن ينصح بحل الامتحانات، وإذا كان الطالب يذاكر لأول مرة فإنه ملزم بمراجعة القواعد اللغوية وحل امتحانات السابقة.

10- رسومات مادة الجيولوجيا شديدة الأهمية، أما مادة اللغة الثانية فإن الطالب يجب أن يحفظ فيها أكبر عدد من الكلمات والقواعد اللغوية مع حل عدد كبير من الامتحانات.