هل يحصل العاملون بالدولة على إجازة 23 يوليو هذا العام؟.. مصدر يوضح

هل يحصل العاملون بالدولة على إجازة 23 يوليو 2021؟.. سؤال تبادر إلى ذهن الآلاف من العاملين سواء بالقطاع الحكومي والعام والأعمال العام، أو القطاع الخاص، لاسيما أن ذكرى هذا اليوم مختلف عن السنوات الماضية.

23 يوليو يوافق يوم الجمعة ويتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن ذكرى 23 يوليو 2021 يوافق يوم الجمعة من ناحية، ويتزامن في نفس التوقيت مع اليوم الرابع والأخير لإجازة عيد الأضحى المبارك، لذلك تساءل كثيرون ما إذا كانت الحكومة ستعوض موظفي الدولة والقطاع الخاص بيوم آخر بديل ليوم الجمعة أم لا؟.

«الوطن» تستعرض الإجابة عن هذا التساؤل، وغيره مما يتعلق بإجازات عيد الأضحى والإجازات المستحقة للعاملين بالدولة خلال شهر يوليو الجاري 2021، من خلال أحد مصادر الحكومة المختصين بالشؤون الإدارية والموارد البشرية.

إجازة عيد الأضحى يوليو 2021 خمسة أيام

وصف مصدر حكومي مسؤول، إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2021 بـ«حسبة برما»، والمختلفة تمامًا عن الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن العاملين بالدولة لن يتمكنوا من الحصول على إجازة هذا اليوم لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى، وكذلك توافقه مع يوم الجمعة، وهو يوم عطلة أسبوعية رسمية للعاملين بالحكومة، ثم يعقبه يوم السبت الذي يُعتبر إجازة وعطلة أسبوعية لكثير من الجهات الحكومية، ولذلك من الصعب احتساب ذكرى الثورة يوم إجازة رسمية منفصلًا عن إجازة عيد الأضحى، وذلك بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح المصدر، أن الإجازات التي سيحصل عليها العاملون بالدولة خلال شهر يوليو 2021، بعد إجازة 1 يوليو التي حصل عليها العاملون بالقطاعين العام والخاص والبديلة ليوم 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تتمثل في إجازة يوم وقفة عرفات التي ستوافق، بحسب الحسابات الفلكية، يوم الاثنين 19 يوليو، ويتبعها إجازات عيد الأضحى المبارك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، 20 و21 و22 و23 يوليو من الشهر نفسه.